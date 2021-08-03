В Москве прошла встреча Артема Здунова и Сергея Кравцова

Фото: Пресс-служба Главы РМ
В частности, речь зашла о совершенствовании системы питания в школах. Для этого планируется привлекать родителей к контролю за качеством пищи.
- Для этого мы хотим провести в республике 19-20 августа первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания и просим вас поддержать инициативу, - попросил Артем Здунов.
Еще одной темой рабочей встречи стало строительство и капитальный ремонт объектов образования. Врио главы республики сообщил о необходимости строительства еще двух школ в Саранске.
Также во время встречи министр одобрил инициативу Мордовии по проведению в Саранске Международной европейской астрономической олимпиады.