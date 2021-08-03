Поддержка самозанятых в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

С начинающей предпринимательницей из Башмаковского района, открывшей в рамках реализации соцконтракта пиццерию «Pizzabashmakovo», врио главы региона пообщался во время рабочей поездки во вторник, 3 августа 2021 года.

Весной этого года в рабочем посёлке Башмаково жительница Александра Ильинская заключила социальный контракт, получив статус самозанятого гражданина. Государственная помощь – 250 тыс. рублей – была направлена на аренду помещения, а также приобретение оборудования. Были закуплены: холодильник, тестомес, фритюр, контактный гриль, кофе-машина, аппарат для корн-дога и попкорн-машина.

Пиццерия открыта 16 мая, её услугами пользуются жители Башмаковского, Белинского, Пачелмского и Земетчинского районов. В кафе можно не только попробовать пиццу, но и интересно провести досуг, например, поиграть в настольные игры.

«Если бы не соцконтракт, мы не смогли бы открыть пиццерию, купить необходимое оборудование», - уточнила хозяйка заведения общественного питания во время беседы с Олегом Мельниченко. А сейчас в планах открытие пиццерии уже в статусе индивидуального предпринимателя, чтобы нанять сотрудников,- сообщила Александра Ильинская.

Врио главы региональной исполнительной власти подчеркнул, что проект и создавался для того, чтобы дать людям возможность открыть своё дело.

«У нас недавно прошло совещание, к нам приезжала заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Юрьевна Баталина. Мы обсуждали механизмы поддержки и сопровождения людей, которые заключили социальный контракт, чтобы от соцконтракта им можно было переходить к институтам развития малого бизнеса», - акцентировал Олег Мельниченко и пожелал собеседнице успехов.

В ходе рабочей поездки врио главы Пензенской области провёл приём жителей Башмаковского района.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

И снова просьбы местных жителей. Кому-то они могут показаться не очень важными и даже совсем малозначительными.

Не буду спорить. Только очень хорошо понимаю, что означает для родителей добротный тротуар, по которому ходят их малыши в детский сад на улице Мохова районного центра. С этой просьбой от имени земляков обратилась к врио губернатора Татьяна Дубинкина. И, уверен, безопасный маршрут для юных жителей Башмаково будет обеспечен.

Олег Мельниченко распорядился организовать ремонт, обеспечив соответствующее финансирование. На проведение работ требуется порядка 600 тыс. рублей. Подрядные организации должны выполнить задание до сентября текущего года.

И еще просьба. О капитальном ремонте скважины попросила жительница села Каменка Раиса Меньшова. Требуется порядка трёх млн рублей, но в муниципальном бюджете не хватает средств на продолжение работ. Министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин уточнил, что ремонт может быть осуществлён в 2022 году. Врио губернатора поручил предусмотреть и выделить дополнительные финансовые средства. «До 1 июня 2022 года скважину надо сделать», - поставил задачу он.

В это же день, 3 августа 2021 года, Олег Мельниченко посетил и Земетчинский район. Здесь он оценил качество ремонта социально значимых объектов - реконструируемой дороги, спортивной школы, территории возле районного Дома культуры.