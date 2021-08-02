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Происшествия2 августа 2021 19:00

В Пензенской области в ДТП с двумя мопедами погибла 15-летняя девушка

Районная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

1 августа на 11 километре автодороги Плесс-Голицыно в Мокшанском районе Пензенской области произошло ДТП: 17-летний подросток катался на мопеде с подругами 15 и 16 лет. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в другой мопед, стоящий на проезжей части, на котором сидел 17-летний житель района.

В результате ДТП все несовершеннолетние были госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже 15-летняя девушка скончалась в больнице.

Обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

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