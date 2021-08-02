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Происшествия2 августа 2021 17:33

В Никольске сгорели два нежилых дома

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня в половине второго в диспетчерскую службу МЧС по Пензенской области поступило сообщение о пожаре в Никольске. Горели нежилые дома на улице Нагорной. К моменту прибытия подразделений огонь успел охватить два деревянных зданий и надворные постройки.

Также пламя успело перекинуть на соседний дом, но пожарные успели потушить его до того, как строение серьезно пострадало. Пострадавших также удалось избежать.

На месте работали 16 сотрудников МЧС.

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