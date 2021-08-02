Пензенский росгвардеец принял участие в установлении мирового рекорда

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В 2020 году 19 парашютистов установили рекорд, совершив ночной прыжок, в ходе которого своими телами образовали три фигуры. В этом году команда из 18 человек решили побить его, выполнив пять фигур в состоянии свободного падения. В их число вошел пензенский офицер Росгвардии, майор полиции Сергей Медведев. Он рассказал подробнее о подготовке к прыжку:

- Сформировать фигуры вышло не сразу. Днем мы совершали по три простых прыжка. Ночью пытались строить фигуры. Удалось выполнить все только на четвертый день.

По словам росгвардейца, ночные прыжки сильно отличаются от дневных: например, в салоне самолета царит полная темнота, чтобы парашютистов не ослеплять перед выходом в ночное небо. Команды они так же получают не с помощью светового табло, а по радиосвязи, а к обычной амуниции добавляются несколько фонариков.

- В воздухе на ошибку не будет ни времени, ни права. Отставание прыжка на секунду превращается в огромный разрыв между парашютистами. Замешкается один - и все будет зря, - делится впечатлениями Сергей Медведев.

На счету пензенца – 1179 прыжков. Для него парашютный спорт – уже образ жизни, увлечение, без которого он не представляет себя.

Прыжок, который Сергей совершил в составе команды, является рекордом России и претендует на звание европейского и мирового рекордов. Все материалы будут направлены в Международную федерацию авиационных видов спорт для принятия решения.