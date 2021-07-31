Мордовия приняла участие в финальных мероприятиях окружного конкурса «Успешная семья Приволжья»

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национальной проекта «Демография» в Республике Мордовия продолжаются мероприятия, направленные на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

7-8 июля 2021 г. в г. Чебоксары состоялся VIII окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». В конкурсе приняли участие 14 семей из всех регионов ПФО.

Республику Мордовия в этом году представила многодетная семья Мещеряковых: Виктора Викторовича и Светланы Александровны, проживающая в Ковылкинском муниципальном районе. В семье воспитываются 7 несовершеннолетних детей, шесть из которых являются приемными.

Все дети - творческие личности: играют на музыкальных инструментах, рисуют, сочиняют стихи, занимаются рукоделием, и даже разрабатывают компьютерные программы.

За большой вклад в возрождение и развитие семейных ценностей в 2019 году Мещерякова Светлана Александровна награждена Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия I степени.

По итогам проведения конкурса семья Мещеряковых одержала победу в номинации «Приз зрительских симпатий», а также получила сертификат на 25,0 тыс. рублей и памятные подарки.