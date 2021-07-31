К началу учебного года в Торбеевской школе отремонтируют спортивный зал

Продолжается капитальный ремонт спортивного зала Торбеевской средней общеобразовательной школы № 1, в которой обучаются 530 школьников из райцентра и близлежащих сел.

На ремонт зала выделено 1 млн 672 тыс. руб. Ремонтные работы начались в мае, будут полностью заменены полы и двери, оштукатурены и покрашены стены, переоборудованы раздевалки.

К 1 августа установят новые волейбольные стойки и баскетбольные щиты. Предусмотрено и новое спортивное оборудование – появятся гимнастические стенки, консоль для каната и шеста, будут приобретены волейбольные и баскетбольные мячи.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.