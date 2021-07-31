Продолжается ремонт участка автомобильной дороги «Адашево - Большая Поляна - Глушково»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт участка автомобильной дороги «Адашево - Большая Поляна - Глушково», протяженностью 5,6 км. Подрядной организацией ООО «Лидер» из Пензы выполнен ремонт искусственных сооружений, стабилизация грунтов дорожного полотна, ведется укладка первого слоя дорожного покрытия.

Кроме того, производится ремонт дороги по улице Ленина в селе Большая Поляна, протяженностью 1,2 км и стоимостью 8,6 миллионов рублей. На данном этапе выполнены ремонт искусственных сооружений и устройство дорожного покрытия.

В селе Адашево будет отремонтирована дорога по улице Дружбы, протяженностью 1,4 км. Искусственные сооружения также отремонтированы, ведется стабилизация грунтов дорожного полотна. В данный проект будут вложено 15 миллионов рублей.

Общая протяженность отремонтированных дорог в Кадошкинском районе в рамках нацпроекта в 2021 году составит 8,2 км.