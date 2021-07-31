Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2021 11:00

Продолжается ремонт участка автомобильной дороги «Адашево - Большая Поляна - Глушково»

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт участка автомобильной дороги «Адашево - Большая Поляна - Глушково», протяженностью 5,6 км. Подрядной организацией ООО «Лидер» из Пензы выполнен ремонт искусственных сооружений, стабилизация грунтов дорожного полотна, ведется укладка первого слоя дорожного покрытия.

Кроме того, производится ремонт дороги по улице Ленина в селе Большая Поляна, протяженностью 1,2 км и стоимостью 8,6 миллионов рублей. На данном этапе выполнены ремонт искусственных сооружений и устройство дорожного покрытия.

В селе Адашево будет отремонтирована дорога по улице Дружбы, протяженностью 1,4 км. Искусственные сооружения также отремонтированы, ведется стабилизация грунтов дорожного полотна. В данный проект будут вложено 15 миллионов рублей.

Общая протяженность отремонтированных дорог в Кадошкинском районе в рамках нацпроекта в 2021 году составит 8,2 км.

Интересное