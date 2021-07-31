Поликлиника Кочкуровского района получила новый автомобиль

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в начале июля медики Мордовии получили новые легковые автомобили Лада Гранта и Нива. 29 машин распределили во все поликлинические отделения районных больниц, а также во взрослые и детские поликлиники Саранска. Новый автомобиль получила и Кочкуровская поликлиника, в которую поступила новая Лада Гранта для оказания медико-санитарной помощи пациентам.

В 2020 году в республике сформирована программа модернизации первичного звена здравоохранения. Её основная цель - обеспечить первичное звено современной материально-технической базой, чтобы качественная медицинская помощь была доступна всем жителям Мордовии, даже в самых удаленных от районных центров сёлах. Новые автомобили позволят врачам и среднему медицинскому персоналу выезжать из своих поликлиник в фельдшерско-акушерские пункты, в деревни и сёла, а также для доставки пациентов на какие-либо обследования по направлению врача.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов - реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.