С 1 июля в Мордовии открылись еще пять отделений дневного пребывания для пожилых и инвалидов

Такие отделения помогают поддерживать пенсионерам и инвалидам здоровый и активный образ жизни. Для развития творческого и интеллектуального потенциала обслуживаемых граждан, продления активного долголетия и формирования позитивных жизненных установок созданы необходимые условия.

Все отделения оснащены необходимым оборудованием, в т.ч. техническими средствами реабилитации и предметами длительного пользования, мебелью, посудой, бытовой техникой и другими предметами, необходимыми для оказания социальных услуг. В отделениях предусмотрены специализированные помещения (зал для досуговой деятельности, тренажерный зал, комната отдыха и т.д.), в которых каждый может развивать свои творческие способности и укреплять здоровье.

Квалифицированными специалистами разрабатываются индивидуальные программы предоставления социальных услуг с учетом заболеваний, возрастных изменений и личных особенностей граждан.

Приоритетными направлениями деятельности отделений являются профилактика нарушений когнитивных функций (деменции), заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.