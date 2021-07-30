Больше половины студентов МГПУ имени М.Е. Евсевьева сделали прививки от коронавируса

Напоминаем вам, что о важности вакцинации в рамках борьбы с коронавирусом упомянул Президент Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания. Особенно актуален этот вопрос сейчас, перед началом учебного года – поскольку перевод на дистанционное обучение выявил много проблем.

На 30 июля 62,5% студентов очной формы обучения МГПУ имени М.Е. Евсевьева вакцинировались от COVID-19. Доля преподавательского состава привитого от коронавируса составила 82%, сотрудников - 70,8%.

- Высокий процент вакцинации – результат системной работы со студентами, родителями и профессорско-преподавательским составом, - сообщила ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова. - Прививочная кампания в вузе продолжается. Для сотрудников и студентов созданы все условия: вакцинацию можно пройти в специально оборудованном медицинском кабинете университета по предварительной записи и без очередей.