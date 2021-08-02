Пензенцы предпочитают ходить в отпуск в августе

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Специалисты сайта по подбору работы hh.ru провели опрос жителей Пензенской области и выяснили, что наши земляки предпочитают ходить в отпуск в последний месяц лета. Обычно в августе отдыхают представители сферы продаж, юристы и специалисты по управлению персоналом. А вот руководители и работники IT-сферы чаще всего идут в отпуск и вовсе в сентябре.

В этом году большинство жителей Пензенской области во время отдыха путешествуют по России или занимаются домашними делами. 13% респондентов заявили о том, что начальство не отпускало их в отпуск. Каждый четвертый опрошенный признался в том, что работал во время своего отпуска.

- Треть работников из нашего региона признались, что им не хватает положенных дней основного отпуска, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.