Пчеловоды республики продали более трех тонн меда на ярмарке в Саранске

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

1 августа в Саранске впервые в этом году прошла традиционная ярмарка меда. Данное мероприятие проводится в республике с 2015 года. Места для торговли пасечникам предоставляются бесплатно. В этом году свою продукцию представили 22 пчеловода из разных районов Мордовии, привезя на ярмарку почти шесть тонн меда. За трехлитровую банку сладкого продукта просили от 1300 до 1500 рублей.

Посетил ярмарку и мэр города Петр Тултаев:

- В моей семье мед едят с удовольствием. Конечно, запасы пополняю только на ярмарках. Наш, мордовский мед, проверен временем и мной, - отметил глава городского округа.

По итогам мероприятия жители Саранска купили более трех тысяч килограммов меда.

Следующая ярмарка состоится 8 августа у РДК. Купить мед и другие продукты пчеловодства можно будет с 9 до 15 часов.