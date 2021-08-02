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Общество2 августа 2021 9:30

Олег Мельниченко возложил цветы к мемориалу «Разорванная звезда»

Сегодня врио губернатора Пензенской области принял участие в торжественной церемонии в честь Дня Воздушно-десантных войск
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Возложив цветы, врио губернатора поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав военнослужащим сил и терпения.

- Без этого рода войск не обходятся ни одни боевые действия, - отметил Олег Мельниченко.

День ВДВ празднуется в нашей стране с 2006 года, однако сами войска появились еще в 1930 году. Тогда на учениях Московского военного округа 12 человек были десантированы на парашютах для выполнения тактического задания. Демонстрация позволила убедиться в том, что десантные войска имеют преимущества, и начать их развитие.

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