Олег Мельниченко возложил цветы к мемориалу «Разорванная звезда»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Возложив цветы, врио губернатора поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав военнослужащим сил и терпения.

- Без этого рода войск не обходятся ни одни боевые действия, - отметил Олег Мельниченко.

День ВДВ празднуется в нашей стране с 2006 года, однако сами войска появились еще в 1930 году. Тогда на учениях Московского военного округа 12 человек были десантированы на парашютах для выполнения тактического задания. Демонстрация позволила убедиться в том, что десантные войска имеют преимущества, и начать их развитие.