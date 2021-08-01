Поздравление О.В. Мельниченко с Днем железнодорожника

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ваша отрасль является одним из важнейших стратегических направлений экономики России. Она играет ключевую роль в укреплении экономического, оборонного потенциала нашего государства, обеспечивает слаженную работу всех отраслей хозяйства, дальнейшее укрепление международных и межрегиональных связей.

Сегодня российские железные дороги переживают новый технологический подъём – увеличивается скорость движения, повышается комфорт, растёт пассажиропоток и объёмы грузоперевозок. Высокоскоростные поезда на просторах России, оснащённые инновационными достижениями, с выстроенной системой высоких стандартов обслуживания – это уже реалии сегодняшнего дня. Благодарю ветеранов и работников железнодорожной отрасли за добросовестный, ответственный труд, профессионализм и пунктуальность, верность избранному делу. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!