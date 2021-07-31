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Общество31 июля 2021 18:00

Двое победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» получили новые должности

Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства республики в социальной сети «ВКонтакте»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарева Александр Долганов получил должность главы регионального представительства НОЦ «Инженерия будущего». Также Людмила Трошкина была назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности РМ».

Напомним вам, что кадровый проект «Моя Мордовия» был запущен в республике в марте этого года. На конкурс поступило более шести тысяч заявок. По итогам победителями стали 40 участников проекта.

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