Двое победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» получили новые должности

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарева Александр Долганов получил должность главы регионального представительства НОЦ «Инженерия будущего». Также Людмила Трошкина была назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности РМ».

Напомним вам, что кадровый проект «Моя Мордовия» был запущен в республике в марте этого года. На конкурс поступило более шести тысяч заявок. По итогам победителями стали 40 участников проекта.