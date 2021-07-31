В Мордовии готовятся к 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Это одно из мероприятий в рамках подготовки к празднованию 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. В местной деревне Алексеевка он провёл последние годы жизни, а в монастыре находится его могила.

Идею провести акцию предложили волонтеры на одном из заседаний по подготовке к празднованию годовщины канонизации. На предложение откликнулись региональные минспорт и минкультуры, организовали транспорт, и утром в субботу в монастырь приехало несколько автобусов с добровольцами.

Победители кадрового проекта «Моя Мордовия», волонтеры, жители Темникова и монастыря в течение нескольких часов наводили порядок на монастырских территориях. Была расчищена набережная реки Мокша, скошены заросли на большой площади. Вместе с волонтерами Врио Главы Мордовии помог с уборкой монастырского приусадебного участка.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, основные торжества по случаю 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова состоятся 4-5 августа. Научные, образовательные, культурно-просветительские мероприятия будут проходить до конца года.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ прорабатывает туристские маршруты выездных экскурсий для кадетов военно-морских училищ и всех желающих. Также запланировано восстановление усадьбы адмирала Ушакова в деревне Алексеевка к 2025 году, когда будет праздноваться 280 лет со дня рождения непобежденного военачальника.