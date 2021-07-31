В семье победителей регионального этапа конкурса «Семья года» родился десятый ребенок

Фото: Пресс-служба администрации Вадинского района.

В семье Куликовых из Вадинского района родился десятый ребенок. Появление на свет сына Валерия и Елены зарегистрировал территориальный отдел ЗАГС. У супругов уже есть дети Мария, Юлия, Ольга, Александр, Валерия, Сергей, Елизавета, Виктор и Владимир. Их брату дали красивое имя Спиридон.

В этом году Куликовы стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Руководитель территориального отдела ЗАГС Людмила Анненкова поздравила семья с пополнением и вручила им свидетельство о рождении сына.