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Общество31 июля 2021 12:00

В семье победителей регионального этапа конкурса «Семья года» родился десятый ребенок

Малышу дали имя Спиридон
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Вадинского района.

Фото: Пресс-служба администрации Вадинского района.

В семье Куликовых из Вадинского района родился десятый ребенок. Появление на свет сына Валерия и Елены зарегистрировал территориальный отдел ЗАГС. У супругов уже есть дети Мария, Юлия, Ольга, Александр, Валерия, Сергей, Елизавета, Виктор и Владимир. Их брату дали красивое имя Спиридон.

В этом году Куликовы стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Руководитель территориального отдела ЗАГС Людмила Анненкова поздравила семья с пополнением и вручила им свидетельство о рождении сына.

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