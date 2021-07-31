В Пензе провели очередной рейд по местам отдыха горожан у воды

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе рейда участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, общественники на пляжах, расположенных в Октябрьском и Железнодорожных районах Пензы, побеседовали с подростками, которые находились в местах отдыха без сопровождения взрослых, обратили внимание детей, что водоемы являются объектами повышенной опасности и находиться вблизи них без взрослых недопустимо.

После беседы о безопасном поведения в воде и недопустимости самостоятельного купания несовершеннолетние прислушались к советам стражей порядка и вернулись домой.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, на пляже в районе ГПЗ на граждан, распивающих спиртные напитки в общественном месте, а также находящихся в состоянии опьянения полицейские составили административные протоколы.

Следует напомнить, что с начала июня текущего года на территории Пензенской области зарегистрировано 37 сообщений о несчастных случаях, связанных с утоплением отдыхающих в водоемах. И одним из самых опасных явлений по-прежнему остаётся купание в состоянии алкогольного опьянения, что чаще всего приводит к гибели людей.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

За истекший период летнего курортного сезона сотрудниками полиции проведено более 1200 рейдов по местам массового отдыха (пляжи), из них более 200 - совместно с представителями администраций. На указанные мероприятия задействовалось более 450 сотрудников полиции. В целях выявления лиц, находящихся в местах отдыха вблизи водоемов в состоянии алкогольного опьянения, наружные наряды полиции и экипажи на патрульных автомобилях максимально приближены к указанным местам.

За период купального сезона в местах отдыха граждан вблизи водоемов зарегистрировано 112 административных правонарушений: появление в общественных местах в состоянии опьянения, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство, управление автомобилями в состоянии опьянения.