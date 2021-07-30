В Пензенской области снизили налог многодетным семьям, любо имеющим ребенка-инвалида

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Прошу этот законопроект поддержать, - обратился врио губернатора к депутатам. - Считаю его принципиально важным. Мы постоянно говорим о поддержке многодетных семей. Как правило, у них есть транспортные средства, и это не какие-то дорогие, а обычные рядовые автомобили».

Проект закона парламентарии региона одобрили.

Теперь названные категории семей будут освобождены от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

В случае превышения данного параметра мощности - будет предоставляться налоговая льгота в размере 50 процентов. И это, несомненно, существенное подспорье для семейного бюджета.

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, после вступления принятого парламентариями закона в силу изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.