На трассе под Саранском столкнулись «Рено» и «Лада»

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Авария произошла накануне в 18:20 на десятом километре дороги «Саранск-Кочкурово». По данным пресс-службы МВД по РМ, 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Рено Логан». От удара иномарка вылетела в кювет.

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

24-летняя пассажирка, бывшая в отечественной легковушке, получила серьезные травмы и скончалась на месте еще до приезда медиков. Водитель и другой пассажир, 17-летний юноша, а также все, кто были в «Рено» - 35-летний водитель, две женщины 39 и 42 лет и 13-летний мальчик – были госпитализированы.