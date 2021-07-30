В Пензенской области учредили новую региональную награду

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Было предложено учредить данную награду для поощрения граждан, организаций, предприятий и учреждений за заслуги в различных сферах. Вместе с грамотой планируется также вручать нагрудный знак, изготовленный из серебра 925 пробы и Устав региона.

- Почетная грамота Пензенской области станет одной из высших наград региона. Получить ее можно будет только один раз,- отметил Олег Мельниченко. – Эта награда - ступень к званию «Почетный гражданин Пензенской области».