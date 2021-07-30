Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 15:00

В Пензенской области учредили новую региональную награду

Законопроект «О Почетной грамоте Пензенской области» был рассмотрен сегодня в ходе очередной сорок второй сессии Законодательного Собрания
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Было предложено учредить данную награду для поощрения граждан, организаций, предприятий и учреждений за заслуги в различных сферах. Вместе с грамотой планируется также вручать нагрудный знак, изготовленный из серебра 925 пробы и Устав региона.

- Почетная грамота Пензенской области станет одной из высших наград региона. Получить ее можно будет только один раз,- отметил Олег Мельниченко. – Эта награда - ступень к званию «Почетный гражданин Пензенской области».

Интересное