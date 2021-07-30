Неизвестный зареченец едва не спровоцировал авиакатастрофу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как отметил Пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля. В Пензе на посадку заходил самолет, на борту которого находились около ста пассажиров. Неожиданно пилотов судна ослепила вспышка лазера. Несмотря на это, им удалось благополучно приземлить самолет.

Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленника. Установлено, что источник излучения находился в многоэтажке на территории Заречного.

Хулигану грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.