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Происшествия30 июля 2021 12:00

Неизвестный зареченец едва не спровоцировал авиакатастрофу

Хулиган ослепил лазером пилотов заходящего на посадку в Пензе самолета
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как отметил Пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля. В Пензе на посадку заходил самолет, на борту которого находились около ста пассажиров. Неожиданно пилотов судна ослепила вспышка лазера. Несмотря на это, им удалось благополучно приземлить самолет.

Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленника. Установлено, что источник излучения находился в многоэтажке на территории Заречного.

Хулигану грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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