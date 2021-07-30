Двое жителей Кузнецкого района выкопали на чужом огороде 130 килограммов картофеля

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Житель села Старый Кряжим обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина 1983 года рождения сообщил, что некто выкопал у него на участке картошку.

Местный участковый установил причастность к случившемуся двух местных жителей 2002 года рождения. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Отрицать свою вину парни не стали и признались, что уже продали большую часть картофеля знакомому.

По факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.