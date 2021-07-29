В новом учебном году образовательные организации Мордовии будут работать в особом режиме

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Врио главы Мордовии Артем Здунов отметил, что ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряженной. Каждый день выявляется больше 60 новых случаев заболевания, на лечении в ковидных госпиталях находятся свыше 1200 человек.

- При этом темпы вакцинации в регионе неплохие, – подчеркнул Артем Здунов.

До начала учебного года остался месяц. Врио главы республики попросил уделить особое внимание вакцинации педагогов и сотрудников образовательных организаций, а также студентов. Напоминаем вам, что президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил важность организации прививочной кампании – только с ее помощью мы сможем победить коронавирус.

- Сейчас распространяется преимущественно индийский штамм коронавируса, отличающийся сильной заразностью. При небольшом охвате населения вакцинацией мы получим вспышки заболеваемости в школах, колледжах и вузах. В новом учебном году образовательные организации будут работать в особом режиме, - заявила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова.