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Здоровье29 июля 2021 15:00

Почти 40 тысяч пожилых пензенцев сделали прививки от коронавируса

Вакцинация стала основной темой совещания, прошедшего сегодня в городской мэрии
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сейчас в Пензе прививку можно сделать в 32 пунктах при городских поликлиниках, в частных учреждениях здравоохранения, торговых центрах и амбулаториях. На сегодня 110 364 жителя города сделали прививку первым компонентом. 83 359 человек завершили вакцинацию полностью.

Особое внимание уделяется вакцинации пожилого населения: на сегодня привиты обоими компонентами вакцины 39 305 жителей Пензы старше 60 лет.

- Скоро наступит период сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, что скажется на эпидемиологической ситуации в целом. Надо активнее вести разъяснительную работу о важности профилактики и вакцинации с жителями, – поручил мэр Андрей Лузгин.

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