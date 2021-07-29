В Саранске полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге автомобиля

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ РМ

Мы уже писали о сгоревшей в Саранске около Ботанического сада машине.

В результате пожара автомашина была полностью уничтожена, в салоне на заднем сиденье правоохранители обнаружили человеческие останки, возможно, принадлежащие 47-летней владелице транспортного средства.

СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вечером того же дня сотрудниками полиции лицо, совершившее преступление, было установлено и задержано. Им оказался 48-летний местный житель, отмечает пресс-служба СУ СК РФ РМ.

По предварительным данным, после совершения убийства, мужчина поджег автомобиль с телом. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела.