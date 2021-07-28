Олег Мельниченко: «Пензенский радиозавод - опорная точка промышленного развития региона»

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Радиозавод отсчитывает свою историю с 1959 года. Сегодня это одно из крупнейших промышленных предприятий России.

Говоря о вопросах конверсии производства, вспоминается классический анекдот: русские, что ни возьмутся делать, все автомат Калашникова получается. История эта явно не про Пензенский радиозавод.

Научно-технический центр предприятия осуществляет большой объём опытно-конструкторских исследований по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры различного назначения.

Гражданское бизнес-направление у радиозавода представлено тремя линейками: сельскохозяйственная техника (универсальные пневматические сеялки 6 типов), электротехническая продукция (бытовые сушильные шкафы) и приборная продукция (изготовление плат для приборов учета электрической энергии).

Наряду с этим, предоставляется широкий спектр сопутствующих услуг: ремонт и модернизация ранее поставленных изделий, монтаж и пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание. За годы работы у коллектива предприятия накоплен богатый опыт международного сотрудничества. Его продукция экспортируется более чем в 20 стран мира.

В ходе посещения завода Олег Мельниченко осмотрел действующие цеха, в том числе, механической обработки, станков с ЧПУ, пообщался с руководством и работниками, ознакомился с работой участка сборки сеялок, презентацией планов производства.

«Мы развиваемся по долгосрочной программе. Выходим на определенные показатели по выпуску гражданской продукции», - проинформировал генеральный директор завода Олег Ратников.

Олег Мельниченко подтвердил важную роль предприятия в развитии экономики области, подчеркнув, что завод относится к числу крупнейших налогоплательщиков и работодателей субъекта РФ. «Пензенская область - индустриальный регион. Радиозавод - один из его флагманов. Здесь работает более двух тысяч человек. В бюджет области предприятие вносит свыше 600 млн налоговых поступлений. Но главное – что это современное производство, отвечающее всем требованиям высокотехнологичного предприятия.

Это опорная точка развития нашего региона», - отметил врио главы областной исполнительной власти, напомнив о намерении сформировать на территории Пензенской области станкостроительный кластер с привлечением потенциала АО «Радиозавод».

«С одной стороны - есть тема для кооперации, с другой, Радиозавод - самостоятельное, сильное производство, активно вышедшее на конверсию», - обозначил Олег Мельниченко ключевые векторы дальнейшего развития. - На уровне региона мы будем всесторонне поддерживать предприятие», - акцентировал врио главы региона.

Также он сообщил о том, что в рамках визита в регион руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова на пензенских предприятиях побывали представители почти всех ключевых департаментов по отраслям промышленности. В результате был отработан целый ряд вопросов, в числе которых - экспортное продвижение пензенской продукции и предоставление мер государственной поддержки.