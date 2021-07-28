В Мордовии перед судом предстал бывший лесничий

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Эту крупную сумму гражданин получил от жителя Нижегородской области в период с сентября 2016 года по январь 2017-го. Взамен лесничий разрешил ему вырубать деревья на территории Старошайговского района, а сам не фиксировал нарушения документально. Лесному фонду Мордовии был причинен ущерб, оцененный в 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Судом мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде шести лет заключения в колонии строго режима. Также после освобождения он не сможет работать в госслужбе и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Помимо этого, мужчина был также осужден за незаконную рубку леса. По этой статье суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.