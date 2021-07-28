Врио губернатора предложил сохранить поддержку бизнеса при ковидных ограничениях

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам врио главы региона, 95% арендаторов государственного имущества составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, кому приходится преодолевать экономические последствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Предложенные меры поддержки малого и среднего бизнеса предусматривают сохранение размера ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Пензенской области.

«Для того, чтобы поддержать арендаторов и предотвратить расторжение действующих договоров, необходимо в 2022 году не повышать ставки арендной платы», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос замораживания цен на землю для собственников недвижимости. Это решение, принятое врио губернатора, связано с поддержкой граждан в период действия на территории Пензенской области режима повышенной готовности.

«В апрельском Послании Федеральному Собранию РФ, - напомнил Олег Мельниченко, - глава государства акцентировал внимание на том, что в период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения. И прежде всего, это выражается в мерах социальной поддержки, в том числе, принятых на региональном уровне».

До 1 января 2023 года не будет повышаться цена на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости.

Не будет увеличиваться размер платы и за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения.