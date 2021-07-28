Юные пензенские туристы совершили водный поход по Хопру

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

При одном взгляде на фотографию с маршрута понимаешь, как много туристских навыков приобрели 12 учащихся Пензенского областного туристско-спортивного центра в ходе этого испытания. И, конечно, море впечатлений за время восьмидневного похода по крупнейшему левому притоку Дона.

Петляющий между покрытых лесом берегов Хопер с песчаными косами и островками, перекатами, высокими террасами завораживает. Множество мостов, старинных усадеб и церквей по маршруту протяженностью 140 километров: от рабочего поселка Беково Пензенской области до города Аркадак Саратовской области.

Во время водного путешествия участники похода познакомились с одной из самых знаменитых усадеб Поволжья - усадьбой князей Голицыных-Прозоровских в селе Зубрилово, увидели уникальный природный комплекс - пойменную дубраву, расположенную в долине реки Хопер.

По ходу сплава юные туристы-водники отрабатывали навыки в прохождении категорийных маршрутов, выполнили нормативы юношеских разрядов по туризму.