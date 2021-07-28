Что говорят лидеры партий о вакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

- Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности».

Сергей МИРОНОВ:

- Делать прививку можно только с добровольного согласия людей и ни в коем случае не увольнять их с работы за отказ. Призываю прокуратуру открыть горячую линию для обращений тех, кто подвергается давлению из-за нежелания вакцинироваться. Если такие случаи начнут происходит регулярно, то наша фракция в Государственной Думе будет выступать за введение административной ответственности за такую «обязаловку».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

- Будет ужесточаться законодательство осенью. Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили. Вам сказали, что у вас коронавирус, а вы пошли на дискотеку, в магазин, в метро, такси и т.д

Геннадий ЗЮГАНОВ:

- Любые меры должны носить очень продуманный и аккуратный характер. Когда дискриминация начинается по причине того, привился или не привился, это очень опасно. Поэтому все надо делать с умом и аккуратно.