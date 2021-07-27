В пензенской мэрии обсудили безопасность населения

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Одной из главных тем совещания стала борьба с коронавирусом. Мэр Пензы Андрей Лузгин напомнил присутствующим, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это связано с текущей эпидситуацией, которая, к сожалению, все еще остается напряженной. Мэр призвал граждан соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться – только так можно сохранить здоровье и жизнь.

Помимо этого, участники заседания также обсудили профилактику несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в Пензе утонули восемь отдыхающих. Большинство из них были пьяны.

- Нужно разобрать детально каждый из этих случаев, выявить, можно ли было его предотвратить, - отметил Андрей Лузгин. - Проанализируйте, как мы можем усилить работу спасательных постов.

Зашла речь и о обострении ситуации с популяцией бродячих собак в городе. Пункт временного содержания, куда привозят животных после отлова, с трудом справляется со своей задачей.

- Закладывайте в бюджет средства, необходимые на расширение пункта передержки и увеличение числа сотрудников, выходите с предложением на ближайшую сессию, - поручил Андрей Лузгин.