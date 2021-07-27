Трое жителей Мордовии хранили у себя в домах целый арсенал

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Мордовия

Сотрудники УФСБ, МВД и Росгвардии Мордовии пресекли противозаконную деятельность трех местных жителей, которые у себя дома хранили оружие, а также переделывали его под боевое на заказ.

В мае-июле правоохранители посетили места жительства нелегальных оружейников. В общей сложности, у них были изъяты 19 автоматов, ружей и пистолетов, полторы тысячи патронов и два глушителя.

Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность за их преступления.