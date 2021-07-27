В Пензе следователи выясняют причины гибели мужчины при производстве работ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение проверки по факту смерти мужчины при производстве работ (ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области,ЧП произошло вечером 23 июля 2021 года. Мужчина 1971 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В официальной информации его называют сотрудником одного из ООО. Все правильно, речь ведь не идет о грандиозных трудовых победах вполне себе реальной компании, чье название любой пензенец угадает с первого раза. Ну, и, конечно, контроль за соблюдением техники безопасности работниками - это, выходит, мелочи.

В них сейчас разбираются следователи. Они выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.