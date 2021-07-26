Олег Мельниченко поздравил Дениса Аблязина с «золотом»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Врио губернатора области направил в адрес пензенского гимнаста поздравительную телеграмму, в которой поздравил с золотой медалью.
«Вы доказали, что волю к победе не сломит ни санкциями, ни искусственными преградами», - отмечается в тексте послания.
Олег Мельниченко пожелал гимнасту сил для новых побед и успехов.
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