Олег Мельниченко поздравил Дениса Аблязина с «золотом»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Врио губернатора области направил в адрес пензенского гимнаста поздравительную телеграмму, в которой поздравил с золотой медалью.

«Вы доказали, что волю к победе не сломит ни санкциями, ни искусственными преградами», - отмечается в тексте послания.

Олег Мельниченко пожелал гимнасту сил для новых побед и успехов.

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