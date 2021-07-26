В Пензе на неделю отключат горячую воду на нескольких улицах

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По информации, опубликованной на сайте ПАО «Т Плюс», работы будут продолжаться с 26 июля по 2 августа. В этот период времени в Пензе не будет горячей воды в нескольких районах. В зону отключения попали следующие улицы:

- проспект Победы;

- Карпинского;

- 8 Марта;

- Коммунистическая;

- Суворова;

- Пушкина;

- Ворошилова;

- Луначарского;

- Бакунина;

- Кулакова;

- Ставского;

- Толстого;

- Дзержинского;

- Плеханова;

- Ухтомского;

- Жемчужная;

- Герцена;

- Ленина;

- Крупской;

- Пролетарская;

- Циолковского;

- Леонова;

- Гагарина;

- Аустрина;

- Фурманова;

- Заводская;

- Сумская;

- Депутатская;

- Клары Цеткин;

- Дружбы;

- Чаадаева;

- Колхозная;

- Медицинская;

- Литвинова;

- Егорова;

- Саранская;

- Чапаева;

- Долгорукова;

- Стадионная;

- Московская;

- Володарского;

- Кирова;

- Максима Горького.