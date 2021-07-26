В Пензе на неделю отключат горячую воду на нескольких улицах

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
По информации, опубликованной на сайте ПАО «Т Плюс», работы будут продолжаться с 26 июля по 2 августа. В этот период времени в Пензе не будет горячей воды в нескольких районах. В зону отключения попали следующие улицы:
- проспект Победы;
- Карпинского;
- 8 Марта;
- Коммунистическая;
- Суворова;
- Пушкина;
- Ворошилова;
- Луначарского;
- Бакунина;
- Кулакова;
- Ставского;
- Толстого;
- Дзержинского;
- Плеханова;
- Ухтомского;
- Жемчужная;
- Герцена;
- Ленина;
- Крупской;
- Пролетарская;
- Циолковского;
- Леонова;
- Гагарина;
- Аустрина;
- Фурманова;
- Заводская;
- Сумская;
- Депутатская;
- Клары Цеткин;
- Дружбы;
- Чаадаева;
- Колхозная;
- Медицинская;
- Литвинова;
- Егорова;
- Саранская;
- Чапаева;
- Долгорукова;
- Стадионная;
- Московская;
- Володарского;
- Кирова;
- Максима Горького.