Житель Пензенской области незаконно напилил деревьев почти на миллион рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Полиция Кузнецкого района установила причастность жителя села Нижнедубенское 1964 года рождения к незаконной вырубке деревьев. Как выяснили правоохранители в лесу, находящемся недалеко от его дома, мужчина спилил 19 берез и 44 сосны, тем самым причинив природе ущерб, превысивший 940 рублей.

Незаконной деятельностью гражданин занимался поэтапно: сначала срубал несколько деревьев, на месте обрабатывал их, а после вывозил бревна на тракторе с прицепом. Грузить древесину ему помогали еще двое граждан, не подозревающих о криминальном характере своих действий, поскольку подозреваемый убедил их в том, что участок принадлежит ему.

Полицейские застали мужчину буквально на месте преступления, когда он возвращался с очередной партией бревен. Отрицать вину гражданин не стал и признался, что древесина нужна была ему для ремонта ветхого дома и надворных построек.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.