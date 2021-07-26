Новые люди призвали жителей Пензы подтягиваться во власть

Фото предоставлено региональным отделением партии

Грядут выборы в Государственную думу. В преддверии голосования все кандидаты организовывают мероприятия и акции. Вот и партия «Новые люди» на днях провела встречу с пензенцами в необычном для политиков формате. Вместо душных залов и кабинетов Новые люди встретились со своими единомышленниками на свежем воздухе, обсудили актуальные проблемы региона и варианты их решения. Мероприятие под названием «Подтянись во власть» прошло на спортивных площадках Пензы. Помимо обсуждения политической стратегии партии, присутствующие провели совместные тренировки, подтянувшись в общей сложности тысячу раз.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Алексей Блюдин объяснил выбор места так:

- Новые люди отличаются новым мышлением, не боятся брать на себя ответственность. Они читают книги, занимаются спортом и заботятся о будущем нашей страны. Наши встречи не похожи на скучные партийные собрания из прошлого. Мы проводим съезды в таком формате, где у каждого есть возможность научиться чему-то новому.

Новые люди убеждены, что качество управления страной напрямую зависит от того в какой мере граждане, участвуют в ее политической жизни. Если народ активно участвует в принятии ключевых политических вопросов, то страна становится более прогрессивной, а люди в ней - счастливыми.

- Для нашей страны настало время развития, а для серьезных перемен нужны новые люди. Сегодня именно благодаря нам Россия может измениться до неузнаваемости. Только от наших инициатив зависит, каким будет будущее нашей страны и каждого ее жителя, - говорит Алексей Блюдин.

СПРАВКА «КП»

От нашего региона в выборах в Государственную Думу примут участие Игорь Руденский и Александр Самокутяев от «Единой России», Павел Куликов и Андрей Рекаев от ЛДПР, Алексей Шпагин от «Справедливой России» Александр Трутнев и Алексей Иванов от КПРФ, а также Алексей Блюдин и генеральный директор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков от партии «Новые люди».