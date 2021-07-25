Что делать, если вы нашли чужой телефон

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Современный человек не представляет свою жизнь без телефона. Но и как любую вещь, гаджет легко потерять: выронить во время прогулки, оставить на столике в кафе или забыть на лавочке в парке. Для владельца утрата смартфона – это всегда головная боль, однако проблемы могут возникнуть и у того, кто найдет его: желание оставить мобильный себе будет квалифицироваться как кража и, кроме радости от обновки, принесет своему новому хозяину срок.

МВД по РМ разъясняет: если вы нашли чужой телефон, то постарайтесь вернуть его владельцу. Для этого можно связаться с его родственниками или друзьями, посмотрев их контакты в памяти гаджета. Если смартфон заблокирован или разряжен, правильнее всего будет отнести находку в ближайший пункт полиции и написать заявление, в котором подробно указать все обстоятельства обнаружения телефона.

Будьте бдительны и не совершайте необдуманных поступков!