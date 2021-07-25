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Спорт25 июля 2021 13:03

Денис Аблязин вышел в финал Олимпиады в упражнениях на кольцах и опорном прыжке

Пензенский гимнаст прошел квалификацию на Играх в Токио
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По словам спортсмена, его выступление прошло, как надо:

- Где-то допустил небольшие ошибки, но, в целом, выступлением я доволен, - отметил Денис Аблязин.

Наш гимнаст также будет бороться за медали в командном многоборье. Сейчас сборная России находится в этом виде программы на третьем месте, уступив лишь спортсменам из Японии и Китая.

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Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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