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Общество24 июля 2021 16:00

На карьере в Ичалковском районе появится пост спасателей

Соответствующее поручение озвучил сегодня врио главы Мордовии Артем Здунов
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Сегодня в правительстве республики состоялось еженедельное совещание, на котором обсудили вопросы пожарной безопасности в лесах и другие темы. По словам Артема Здунова, ситуация с лесными пожарами в Мордовии по-прежнему остается напряженной из-за жары.

- Но противостоять стихии могут не все. Пока пожарные службы могут доехать до леса, выгорают огромные площади, - отметил он и поручил провести анализ территорий, чтобы выявить наиболее уязвимые места.

Также был затронут вопрос обеспечения безопасности купающихся. В последнее время часто регистрируются случаи, когда во время отдыха на водоемах тонут люди. Работа глав муниципальных районов в этом направлении признана неудовлетворительной.

Врио главы республики поручил организовать патрулирование водоемов, а также установить спасательный пост на карьере в Ичалковском районе.

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