Мошенница собирала деньги с жителей Пензенской области под предлогом смерти ее ребенка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Пензенская полиция задержала гражданку 1988 года рождения по подозрению в мошенничестве. Удалось установить, что в 2019 году женщина освободилась из мест лишения свободы. В этом году, не имея постоянного источника заработка, она решила добыть деньги незаконным путем, придумав историю о том, что ее муж якобы убил их двухмесячного ребенка.

Эту историю гражданка рассказывала жителям районов Пензенской области, прося у них деньги под расписку. Возвращать долги она не собиралась. Пока установлена причастность женщины к четырем подобным преступлениям. Общая сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до двух лет лишения свободы.