Мария Полякова: «Нужно изначально настраивать себя на то, что все получится»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Мария Полякова родилась в нашем городе. В пять лет она пришла в областную школу Олимпийского резерва водных видов спорта и начала заниматься прыжками в воду. За свою карьеру Мария завоевала много медалей, а сейчас выступает в составе национальной команда на Олимпийских играх в Токио, представляя Казань.
По словам спортсменки, подготовка к выступлению уже вышла на финишную черту. Спортсмены уже в Японии. Привыкают к местному времени и усердно тренируются. Мария Полякова уверена: главное – это сохранять уверенность:
- Если сомневаешься в себе, только вредишь. Всегда нужно настраивать себя на то, что все получится. Главное – показать себя и свои прыжки, точные и красивые.
Вспоминая тех, кто помог ей достигнуть таких вершин, Мария назвала имя своего пензенского тренера – Олега Кулемина.
- Он тренировал нас в игровой форме. Водил прыгать на батуте. Было весело, - рассказала спортсменка.
Соревнования по прыжкам в воду в рамках Олимпийских Игр состоятся с 25 июля по 7 августа.
***
Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».