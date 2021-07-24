Мария Полякова: «Нужно изначально настраивать себя на то, что все получится»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Мария Полякова родилась в нашем городе. В пять лет она пришла в областную школу Олимпийского резерва водных видов спорта и начала заниматься прыжками в воду. За свою карьеру Мария завоевала много медалей, а сейчас выступает в составе национальной команда на Олимпийских играх в Токио, представляя Казань.

По словам спортсменки, подготовка к выступлению уже вышла на финишную черту. Спортсмены уже в Японии. Привыкают к местному времени и усердно тренируются. Мария Полякова уверена: главное – это сохранять уверенность:

- Если сомневаешься в себе, только вредишь. Всегда нужно настраивать себя на то, что все получится. Главное – показать себя и свои прыжки, точные и красивые.

Вспоминая тех, кто помог ей достигнуть таких вершин, Мария назвала имя своего пензенского тренера – Олега Кулемина.

- Он тренировал нас в игровой форме. Водил прыгать на батуте. Было весело, - рассказала спортсменка.

Соревнования по прыжкам в воду в рамках Олимпийских Игр состоятся с 25 июля по 7 августа.

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