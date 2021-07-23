На благоустройство пензенского парка «40 лет Победы» выделят 41 миллион рублей

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня депутаты Пензенской городской думы обсудили вопросы благоустройства парка «40 лет Победы» и установки в нем стелы «Город трудовой доблести». На эти цели будет выделено свыше 40 миллионов рублей. Как отметил мэр города Андрей Лузгин, работы будут проведены на всей территории: здесь установят новые фонари, уложат асфальт, высадят деревья.

Часть средств пойдет на обустройство фундамента для стелы в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». Сам монумент будет изготовлен за счет средств Российского военно-исторического общества.

Такие стелы устанавливают в каждом городе, получившем звание, однако дизайн в каждом случае разный. Эскиз будущего монумента уже разрабатывается.