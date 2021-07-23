Денис Мантуров и Олег Мельниченко обсудили продвижение продукции предприятий региона

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Казалось бы, визит в регион статусного гостя должен был быть наполнен некими протокольными и официальными мероприятиями. Тем интереснее, что вместе с главой субъекта Федерации министр начал рабочую поездку с посещения старейших и безусловно известных в России и за рубежом промышленных предприятий региона - завода «Пензтяжпромарматура», а также предприятий холдинга «Маяк».

Как известно, «ПТПА» - крупнейший производитель трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Продукция предприятия применяется на тепловых и атомных станциях, химических, металлургических, горно-обогатительных, целлюлозно-бумажных комбинатах, нефте- и газопроводах, нефте- и газоперерабатывающих заводах. Завод также производит специальную арматуру для атомных электростанций.

Обращаясь к врио губернатора, Денис Мантуров отметил, что на данный момент есть понимание того, как продвигать продукцию, в частности, выпущенную в цехах завода «Пензтяжпромарматура».

Общение Денис Мантуров и Олег Мельниченко продолжили в производственных цехах предприятий «Маяк-Техноцел» и «Маякпринт».

«Группа компаний «Маяк» - это производство продукции для поверхностей облицовочных материалов, – сказал федеральный Министр. – Есть идеи и предложения в части импортозамещения. Можно попробовать вместе с технологическим университетом Менделеева разработать состав целлюлозы, используя российские компоненты, с применением тех решений, которые можно внедрить в будущем», - обозначил перспективное направление Денис Мантуров.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Врио губернатора подчеркнул, что Пензенская область очень активно работает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. «Мы благодарны за сотрудничество. Только за последние несколько лет в рамках взаимодействия с Минпромторгом мы получили достаточно серьёзную сумму на поддержку наших предприятий - около 2 млрд – по федеральным программам. А ещё – через Фонд поддержки промышленности. То есть, в совокупности - около 4,6 млрд рублей. Это очень значительная сумма и отличная помощь нашим предприятиям», - акцентировал Олег Мельниченко.

«Работа ведётся с такими флагманами как ПО «Старт», НПО «Рубин», «Радиозавод», - перечислил он. - Знаю, что Вы оказывали поддержку «МедИнжу», связанную с выпуском медицинских изделий, для нас это очень важно.

Мне очень приятно, что в ходе очередного Вашего визита в Пензенскую область мы смогли поднять такую важную тему как импортозамещение сырья для производства обоев пензенского комбината. Если это получится, будет огромный плюс для экономики и области, и страны. Хочу вас поблагодарить и сказать, что Пензенская область готова участвовать во всех проектах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в ходе проведения встречи состоялось вручение Министром промышленности и торговли Российской Федерации временно исполняющему обязанности главы субъекта РФ сертификата на получение 24-х пианино ООО «Нева-Саунд».

«Спасибо огромное, - сказал Олег Мельниченко, принимая подарок для учреждений культуры региона, - министерство культуры Пензенской области и наши музыканты будут благодарны».