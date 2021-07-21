Кто работает, а кто штаны протирает?

Через два месяца нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы VIII созыва. Перед этим было бы полезно вспомнить, как отработали свои сроки депутаты предыдущего созыва Парламента.

За пять лет работы депутаты Госдумы провели 367 пленарных заседаний. Это на 58 заседаний больше, чем в предыдущем созыве. За это время было рассмотрено 6479 и принято 2672 закона.

Самыми активными законотворцами оказались единороссы. На их счету 1747 внесенных законопроектов. Среди оппозиции самыми деятельными оказались представители партии «Справедливая Россия – За правду», которые подготовили 780 инициатив. А вот самыми низкопродуктивными стали коммунисты. Они внесли немногим больше 500 законопроектов.

В личном депутатском зачете самым активным стал лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. Его подпись стоит под 342 законопроектами.

Зато справедливороссов нет в лидерах списка персон, которые чаще всего мелькают в СМИ. Там тройку пьедестала, кроме председателя Думы, занимают два «думских старца» – Жириновский и Зюганов.

Стоит отметить и тех депутатов, которые за время работы Думы VII созыва не внесли ни одного законопроекта. В восьмерке самых непродуктивных кандидатов – шесть единороссов, один коммунист и один депутат от ЛДПР.

В целом за пять лет работы, по данным ВЦИОМа, которые приводит «Коммерсантъ», рейтинг одобрения депутатов упал с 52,1% до 34%. Нынешнего избирателя уже трудно соблазнить обещаниями, если он не видит от политиков реальной работы. Вот и помогает подобная статистика проследить, кто в Думе работал, а кто штаны протирал.