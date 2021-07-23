Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 13:30

Валерий Лидин: «Людям с редкими заболеваниями необходима поддержка государства»

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области помог 15-летней жительнице Городища получить путевку в санаторий
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Лиза Грачева страдает спинальной мышечной атрофией. Чтобы девушка чувствовала себя лучше, ей приходится постоянно проходить восстановительную терапию, которая стоит больших денег. При поддержке Валерия Лидина семья Грачевых сумела получить путевку в санаторий «Березовая роща».

- Людям с редкими заболеваниями необходима помощь государства, - отметил спикер регионального парламента. - Надеюсь, что лечение будет успешным.

Валерий Лидин вручил Лизе подарок и пожелал оптимизма, добра, счастья и благополучия.

Интересное