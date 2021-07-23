Валерий Лидин: «Людям с редкими заболеваниями необходима поддержка государства»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Лиза Грачева страдает спинальной мышечной атрофией. Чтобы девушка чувствовала себя лучше, ей приходится постоянно проходить восстановительную терапию, которая стоит больших денег. При поддержке Валерия Лидина семья Грачевых сумела получить путевку в санаторий «Березовая роща».

- Людям с редкими заболеваниями необходима помощь государства, - отметил спикер регионального парламента. - Надеюсь, что лечение будет успешным.

Валерий Лидин вручил Лизе подарок и пожелал оптимизма, добра, счастья и благополучия.