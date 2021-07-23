В Пензе чествовали проверенных "красной зоной" выпускников Мединститута ПГУ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Торжества, посвященные выпуску лечебного факультета Мединститута , состоялись в четверг, 22 июля 2021 года.

В этом году закончили обучение 323 студента лечебного факультета, 29 из них - с отличием. Большинство молодых людей получили боевое крещение в борьбе с коронавирусом . Врио губернатора поздравил молодых специалистов и пожелал быть верными благородной профессии, которую избрали.

Всего в 2020 и 2021 годах около 600 пензенских студентов-медиков и ординаторов оказывали волонтёрскую, сестринскую и врачебную помощь. Более 300 ординаторов и студентов работали в «красной зоне» больниц и скорой помощи.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Молодым специалистам, проявившим особую доблесть в спасении людей, вручены благодарственные письма Губернатора Пензенской области и медали профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом». Этой награды удостоены 20 добровольцев, 10 из них – выпускники текущего года.