С весны в Пензенской области от укусов клещей пострадали более 500 детей

Фото: Алексей ФОКИН

Напоминаем вам, что первый случай нападения клеща на человека в этом году в Пензенской области был зафиксирован 5 апреля. С того момента в больницы региона обратились 2 044 человека (из них 517 человек – дети и подростки до 14 лет).

На сегодня в лабораториях были исследованы 1398 клещей, снятых с людей: в 206 из них были обнаружены возбудители боррелиоза.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ

- Если вы собираетесь на прогулку в парк или лес, лучше всего будет одеться во что-нибудь светлое – так вы сможете легко обнаружить клеща. Периодически осматривайте свою одежду. Если вы гуляете с домашним животным, не забудьте осмотреть и его тоже.

- Лучшим вариантом для прогулки будет хвойный лес – там клещи встречаются гораздо реже.

- Старайтесь оставлять как можно меньше открытых участков кожи – надевайте штаны и кофты с длинными рукавами, голову закрывайте капюшоном или головным убором.

- Обрабатывайте открытые участки кожи специальными кремами, а одежду – спреями.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НА СЕБЕ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА

Первым делом обработайте место укуса антисептиком или спиртом. Из обычной нитки сделайте петлю, которую накиньте на голову клеща ближе к его хоботку, затяните и осторожно, без рывков удалите его.

После этого обработайте ранку. Самого клеща нужно отнести в лабораторию на исследование.